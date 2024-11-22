Всероссийский экологический диктант пройдет в Наро-Фоминске

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28 ноября в библиотеке Наро-Фоминска состоится Всероссийский экологический диктант. Это доступный инструмент экопросвещения, он информирует о вопросах экологической безопасности и способах решения экологических проблем. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Участие в экодиктанте способствует формированию экологической культуры и популяризирует активную природоохранную деятельность среди разных слоев населения.

Организаторы проекта: АНО «Равноправие», ООД «Ангел ДетствоХранитель», ФДЦО.

Генеральный партнер: союз энерго-экологической безопасности при поддержке Совета Федерации и 24 федеральных органов законодательной и исполнительной власти.

Тема шестого экодиктанта «Красная книга оживает: экодиктант как маршрут к сбережению природы». В диктанте затронутся важные вопросы, касающиеся Красной книги, заповедных территорий и экотуризма, актуальных проблем экологии.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.