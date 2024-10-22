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Всероссийский экологический диктант напишут с 25 ноября по 8 декабря 2024 года

В нынешнем году Всероссийский экологический диктант пройдет с 25 ноября по 8 декабря, сообщает пресс-служба Федерального собрания РФ комитета СФ РФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию.

Экодиктант стал крупнейшим просветительским проектом России в деле защиты природы.

В прошлом году экодиктант провели в 89 субъектах РФ и 182 зарубежных странах, а количество участников достигло 5,3 млн. Вместе с интернет-порталом работали 3 410 офлайн-площадок.

В нынешнем году экодиктант пройдет с 25 ноября по 8 декабря.

Инициатива ежегодно реализуется при поддержке Совета Федерации, открывая широкие коммуникационные возможности, способствуя повышению уровня экологической культуры россиян разных возрастов и социальных групп.

Для участия в акции экодиктант-2024 в срок до 31 октября нужно: