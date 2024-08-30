Всероссийские учения по антитеррору прошли в Красногорске

В Красногорске прошли масштабные Всероссийские учения по антитеррору. Мероприятие направлено на повышение уровня защищенности образовательных учреждений и отработку действий в случае террористической атаки. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Целью учений была отработка педагогическим составом правильного поведения в экстренных ситуациях.

«На базе нашей школы также проходило это мероприятие с участием представителей образовательных учреждений, управления образования, министерства образования и представителей силовых структур. Такие мероприятия считаю необходимым проводить обязательно на базе образовательных учреждений, потому что мы отвечаем за жизнь и безопасность детей прежде всего», — сказала директор МБОУ СОШ № 19 Светлана Зеленина.

Педагоги отработали практические навыки по действиям в случае захвата заложников на территории школы и при получении сигнала гражданской обороны «Внимание всем!» с информацией о воздушной тревоге.

Перед началом практических занятий был проведен инструктаж по алгоритму действий в различных ситуациях.

Важно помнить, что первое и главное действие в случае угрозы — это подача сигнала тревоги по номеру 112 и по внутренней связи.

При вооруженном нападении необходимо забаррикадироваться, спрятаться или лечь на пол, отключить мобильные телефоны и прекратить разговоры, чтобы не создавать шума. Покинуть безопасное место можно только после получения сигнала по внутренней связи или сообщения от силовых структур.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.