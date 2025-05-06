Всероссийские антитеррористические учения прошли в Подмосковье

В образовательных организациях Московской области прошли ежегодные Всероссийские антитеррористические учения, в которых приняли участие преподаватели и учащиеся школ Подмосковья. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления региональной безопасности Подмосковья.

В ходе мероприятий был отработан порядок эвакуации, действия работников школ, обучающихся, сотрудников охраны и правоохранительных органов Подмосковного региона при возможном вооруженном нападении, обнаружении взрывного устройства.

Дополнительной проверке подверглись системы охранной сигнализации, видеонаблюдения и других технических систем, обеспечивающих безопасность детей и преподавателей.

Отдельное внимание уделили порядку взаимодействия администраций школ с силовыми структурами при возникновении различных чрезвычайных ситуаций. Учения проведены более чем на 1 500 объектах образования, с охватом более 800 тыс. человек.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.