Всероссийская премия «Человек с большим сердцем» пройдет в Москве 22 ноября

22 ноября текущего года в Москве состоится Всероссийская премия «Человек с большим сердцем». Это событие объединит людей, которые не проходят мимо чужой беды, создают новые возможности для других и делают мир вокруг светлее, сообщили организаторы.

Номинантов премии будут выбирать среди волонтеров, которые дарят свое время и силы ради других; благотворителей, которые превращают ресурсы в надежду; социальных предпринимателей, создающих проекты для общества; учителей, наставников и работников, вкладывающих душу в доброе дело; а также среди всех неравнодушных граждан, которые каждый день совершают поступки сердцем.

Подайть заявку на участие можно через форму регистрации. Номинировать своего героя позволяет форма для номинации. Больше о премии можно узнать на ее официальном портале.