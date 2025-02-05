Всероссийская онлайн-олимпиада по экологии от Учи.ру пройдет до 3 марта

Всероссийская онлайн-олимпиада в поддержку национального проекта «Экологическое благополучие» проходит с 4 февраля по 3 марта на образовательной платформе Учи.ру. Партнером олимпиады стал «Авито», сообщает пресс-служба компании.

Участникам олимпиады предстоит стать связующим звеном между природой и созданным человеком миром. Школьники будут принимать решения, которые положительно влияют на экологию, а также изучать взаимосвязи природных явлений. Специальный блок заданий от «Авито» познакомит участников с понятием углеродного следа, способами его уменьшения в повседневной жизни и методами рационального использования ресурсов.

В текущем году к олимпиаде впервые присоединятся ученики 10 и 11 классов, для которых задания были адаптированы с учетом их возраста. Подготовиться к соревнованию школьникам помогут экологические уроки, которые проведут волонтеры всероссийского экологического движения «Экосистема» в различных регионах страны. Участие в олимпиаде бесплатно и доступно для всех учащихся.

«„Авито“ рассматривает ESG-направление как неотъемлемую часть своей корпоративной культуры. Мы активно вовлекаем пользователей и сотрудников в инициативы по охране окружающей среды, используя различные механики на платформе и создавая образовательные проекты. Сотрудничество с олимпиадой Учи.ру для нас — это прежде всего возможность рассказать школьникам о том, как цифровые платформы помогают в ответственном использовании природных ресурсов. А игровые задания, основанные на взаимодействии человека с окружающей средой, учат детей осознавать последствия своих действий и бережнее относиться к природе», — отметил руководитель продукта ESG «Авито» Василий Лексин.

Организаторами олимпиады уже пятый год подряд выступают образовательная платформа Учи.ру и АНО «Национальные приоритеты». Мероприятие проводится при поддержке министерства природных ресурсов и экологии РФ. Партнерами олимпиады также являются Агентство стратегических инициатив и всероссийское экологическое движение «Экосистема».

«Экологическое образование детей — весомый вклад в будущее нашей планеты. Через задания олимпиады мы стремимся показать школьникам, как повседневные действия человека влияют на окружающий мир. Опытные методисты Учи.ру разработали игровые задачи, которые развивают критическое мышление и формируют экологическую ответственность, помогая детям принимать осознанные решения. Участники узнают, как минимизировать углеродный след, рационально использовать ресурсы и заботиться о природе. Мы уверены, что такие вовлекающие форматы делают тему экологии доступной и увлекательной для подрастающего поколения», — подчеркнула руководитель регионального развития Учи.ру Илона Абаншина.

Для участия в олимпиаде нужно зарегистрироваться на портале или войти с уже имеющимися логином и паролем на Учи.ру. Углубленных знаний школьной программы для успешного прохождения не требуется.

Все участники соревнования получат сертификат, грамоту или диплом, в зависимости от результатов, а учителя — благодарственные письма.

Национальный проект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям — сохранение редких видов животных, развитие экологического туризма, снижение выбросов в атмосферу, сохранение лесов, расчистка водоемов и ликвидация свалок, создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов.