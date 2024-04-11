Всероссийская ярмарка трудоустройства прошла в ОЭЗ «Дубна».

Более 400 соискателей пришли в Конгресс-центр ОЭЗ «Дубна» для знакомства с работодателями: свои вакансии представили 45 компаний.

«Компаниям нужны специалисты широкого круга, и, я думаю, каждый студент и взрослый соискатель найдет свою работу. Специалисты требуются разные: и инженерно-технического, и административно-управленческого профиля. Большая потребность у предприятий именно в рабочих профессиях, это специалисты среднего образования. При регистрации наши участники указали более 400 вакансий, на которые сейчас требуются работники», — отметила Виктория Халимендик, заместитель генерального директора АО ОЭЗ ТВТ «Дубна».

Кроме 16 компаний-резидентов на ярмарке представили вакансии организации наукограда, а также 5 компаний со всей Московской области.

Кроме собеседований компании проводили блиц-презентации, работали мастер-классы, можно было пройти 3D-экскурсию по территории особой экономической зоны «Дубна».

Особое внимание на ярмарке уделялось студентам: их готовы принять не только на работу, но и на практику с последующим трудоустройством.

«Это уже вторая моя ярмарка. В этом году масштабы удивляют, компаний раза в три больше, чем в том году. Ещё не успела обойти всех, но во многих оставила резюме. Очень радует, что есть компании, которые готовы нанимать на работу студентов», — поделилась впечатлениями Екатерина Кочкина, студентка колледжа университета «Дубна».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.