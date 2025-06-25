Всероссийская Эстафета Памяти прошла сегодня в Ногинске

Центральный парк культуры и отдыха г. Ногинска стал центром важного патриотического события. Здесь 25 июня прошла Всероссийская акция «От Победы к Победе!» — масштабная эстафета Памяти, охватившая десятки городов страны, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Ее главная миссия — чествовать героев прошлого и настоящего, отдавая дань уважения беспримерному подвигу нашего народа в Великой Отечественной войне, подчеркивая преемственность поколений в служении Отечеству.

Особую честь нести главный символ Памяти и Победы по ногинскому маршруту выпала двум выдающимся спортсменам, гордости Богородского округа: Константину Опольскому и Володе Мнацаканяну — действующим чемпионам России по боксу.

Акция собрала представителей всех возрастов: ветеранов, юнармейцев, школьников, волонтеров, общественников и просто жителей округа, для которых память о великом прошлом не пустой звук.

Спортсмены провели свою эстафету по аллеям парка, и каждый этап символизировал, что истинная память — это не просто воспоминания, а движение вперед. «От Победы к Победе!» — этот девиз акции как нельзя лучше отражает путь нашей страны, где каждая новая свершение зиждется на фундаменте подвига прошлых поколений.

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