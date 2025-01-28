Всероссийская акция «Старт в будущее» состоялась в Лобне

В школах Лобни регулярно проходят мероприятия по профориентации учащихся. Активисты «Движения Первых» запустили акцию «Старт в будущее». Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В рамках акции учащиеся социально-экономического 10 класса школы № 10 Лобни вместе с классным руководителем посетили компанию «Металл-Профиль».

Ребята побывали в нескольких цехах — производства холоднокатаного, оцинкованного и окрашенного листового проката — увидели технологический процесс производства металлических изделий. Осмотрели линии окраски стали и задали специалистам интересующие вопросы. Были удивлены круглосуточной работе цехов.

Будущие выпускники школы узнали о профессиях, которым обучают на предприятии.

Также в рамках профориентации школьников состоялась встреча представителей МФЮА и Центральной библиотеки с учениками 9–11 классов школы № 4.

Ирина Селиванова, специалист по профориентации и ведущий специалист приемной комиссии, рассказала о правилах поступления в колледж и университет. Преподаватель кафедры менеджмента Игорь Горюнов поделился знаниями об основах предпринимательства и менеджмента.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье ежегодно улучшаются показатели образования, это крайне важный фактор для региона. Улучшение показателей образования для региона много значит.

«Это значит, что большое количество детей получает большие возможности, чтобы себя в жизни реализовать. Я считаю, что это очень важное достижение», — отметил глава региона.