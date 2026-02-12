Всероссийская акция «Игрушка ветерану» стартует ко Дню Победы

Участникам предстоит собственноручно изготовить мягкого полярного медвежонка Умку — талисман ведомства. Готовую работу вместе с душевными пожеланиями нужно отправить на экопочту премии, расположенную в столице, строго до 1 апреля 2026 года. Все подарки передадут участникам Великой Отечественной, проживающим в различных регионах России, сообщила пресс-служба премии.

«День Победы для нашей страны — священная дата. Это момент общенациональной памяти и благодарности. Мы хотим, чтобы каждый, от ребенка до взрослого, получил возможность лично сказать „спасибо“ ветеранам. Сшитая своими руками игрушка и несколько искренних строк — это тепло Победы, ощутимое сквозь года. Это знак внимания, который согреет сердца людей, отстоявших наше свободное будущее. Объясните детям, почему важна эта акция, расскажите им о героях в вашей семье, а мы поможем доставить ваши подарки фронтовикам по всей стране. Так мы покажем, что новые поколения помнят и берегут подвиг народа», — сказала Светлана Радионова.

Как отметила руководитель надзорного ведомства, внимание к ветеранам — не разовая мера к празднику, а прямая обязанность и часть гражданского сознания. С каждым годом военные события отдаляются, но наша память о них не должна померкнуть. Глава службы акцентировала: проект «Игрушка ветерану» дает возможность лично поклониться тем, кто прошел сквозь ужасы войны, выразить признательность за мирную жизнь и подарить тепло накануне торжества. Участвовать могут все желающие. К медвежонку Умке нужно приложить письмо либо открытку, рассказав о себе и причинах своего участия. Посылку отправляют на экологическую почту Премии (адрес: Москва, улица Большая Ордынка, 29, корпус 1, индекс 119017) с пометкой в строке «Кому» — «Экология — дело каждого».

Международная награда «Экология — дело каждого» была основана Росприроднадзором 31 марта 2021 года. Присуждение премии происходит ежегодно за оригинальные задумки и проекты, направленные на защиту природы. За пять проведенных сезонов география участников охватила 95 стран, а число поданных заявок превысило 320 тысяч. Ежегодно к проекту подключаются все субъекты РФ. Лауреатам и финалистам конкурса вручают не только сувениры, но и предоставляют льготы при поступлении в ведущие 150 университетов России. Например, в 2025 году Российский университет дружбы народов разрешил авторам выдающихся экологических работ претендовать на 12 целевых мест с перспективой трудоустройства в Росприроднадзоре. За пять лет свыше 700 детей получили поощрение в виде путевок на оздоровление к Байкалу, Черному и Японскому морям. Около полусотни семей, ставших лауреатами или призерами, отдохнули в сочинском гранд-отеле «Жемчужина».