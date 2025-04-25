Всероссийская акция «Георгиевская ленточка» стартовала в Ленинском округе

В преддверии 80-летия Победы в Великой Отечественной войне в Ленинском городском округе стартовала Всероссийская патриотическая акция «Георгиевская ленточка». В акции приняли участие сотрудники и слушатели центра профессиональной подготовки имени Героя России майора милиции Валерия Тинькова совместно с представителями 7 батальона 2 полка ДПС и Госавтоинспекции УМВД России по Ленинскому городскому округу, сообщает пресс-служба главы муниципалитета.

В рамках мероприятия сотрудники центра и слушатели, а также госавтоинспекторы поздравляли водителей и пассажиров с приближающим праздником, вручали им георгиевские ленточки, рассказывая о правилах ношения этого символа воинской славы, выражающего уважение к героям Великой Победы.

Кроме того, автоинспекторы напомнили участникам дорожного движения о необходимости соблюдения правил дорожного движения и призывали к особой внимательности на дорогах.

«Мы проводим эту акцию в память о наших прадедах и дедах, сражавшихся в годы Великой Отечественной войны, чтобы наши жители гордились своими потомками и чтили их память. Также это способствует патриотическому воспитанию молодых сотрудников. Сегодня акция происходит в более глобальном масштабе. В этом году акция приобрела более широкий масштаб. Обычно мы проводили ее на территории центра, а сегодня — совместно с сотрудниками Госавтоинспекции Ленинского городского округа», — сказала старший специалист отделения кадров центра профессиональной подготовки имени Героя России майора милиции Валерия Тинькова Светлана Воробьева.

По словам заместителя начальника ГАИ Ленинского городского округа Алексея Букина, данная акция будет проводиться ежедневно на всей территории муниципалитета.

Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.

«Здесь было пролито много крови бойцами нашей армии, партизанами, местными жителями во время оккупации. Все понимаем, что патриотический настрой и уважение к героям сегодня важны как никогда. Мы стараемся поддерживать бойцов за ленточкой, направлять им самую современную технику, амуницию. Заботимся о родных и близких, которые переживают за них дома. И наша задача — продолжать строить, ремонтировать, обновлять инфраструктуру наших городов, чтобы бойцы по возвращении с передовой видели перемены к лучшему и знали, что всё было не зря», — сказал губернатор.