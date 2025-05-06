Всероссийская акция «Георгиевская лента» состоялась в Воскресенске

Волонтеры молодежного центра «Олимпиец» городского округа Воскресенск присоединились к Всероссийской акции «Георгиевская лента». В рамках мероприятия жители получили георгиевские ленты, которые олицетворяют память о героях, их подвиги, а также символизируют уважение и патриотизм. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Процесс раздачи и прикрепления лент создал атмосферу гордости и радости, наполняя людей предвкушением праздника. Волонтеры предлагали ленточки всем желающим и делились информацией о значении этого важного символа, объясняя, почему он так важен для нашей истории и культуры.

Центральной площадкой акции «Георгиевская лента» 9 мая станет парк усадьбы Кривякино, где волонтеры Подмосковья будут раздавать ленточки с 12.00 до 13.00 у входа в парк.

Волонтеры центра регулярно принимают участие в патриотических мероприятиях и акциях.

Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.

«Здесь было пролито много крови бойцами нашей армии, партизанами, местными жителями во время оккупации. Все понимаем, что патриотический настрой и уважение к героям сегодня важны как никогда. Мы стараемся поддерживать бойцов за ленточкой, направлять им самую современную технику, амуницию. Заботимся о родных и близких, которые переживают за них дома. И наша задача — продолжать строить, ремонтировать, обновлять инфраструктуру наших городов, чтобы бойцы по возвращении с передовой видели перемены к лучшему и знали, что всё было не зря», — сказал губернатор.