Всероссийская акция «Экоелка» стартовала 15 октября

Участником всероссийской акции может стать любой желающий, создав новогоднюю игрушку из использованного пластика. Лучшие украшения станут праздничным нарядом для главной экоелки страны. Цель акции — показать, как вторичное использование отходов помогает уменьшить вред экологии. Творческие работы принимаются с 15 октября по 1 декабря 2025 года.

Третья всероссийская акция «Экоелка» принимает поделки из использованного пластика от детей и взрослых со всей страны. Светлана Радионова напомнила, что в прошлом году участники прислали в адрес премии Росприроднадзора «Экология — дело каждого» около 7 тыс. новогодних экологичных игрушек — снеговики, щелкунчики, куклы народов России, паровозики, шишки, и, конечно, символ премии — белый мишка. Основой для украшений стали самые разнообразные пластиковые изделия: бутылки, полиэтилен, сломанные игрушки, блистеры от лекарств и даже остатки строительных материалов. Участники подарили вторую жизнь ненужным вещам, показав, что переработка материалов не только снижает вред окружающей среде, но и может дарить радость и позитивные эмоции.

Принять участие в акции «Экоелка» может любой желающий. Необходимо своими руками изготовить из пластика новогодний сувенир и до 1 декабря прислать на экопочту премии по адресу: 119017, Москва, ул. Большая Ордынка, дом 29, стр. 1, «Экоелка», до востребования.

«Наша традиционная акция „Экоелка“ очень полюбилась россиянам. Невероятные по красоте, а главное — экологичные поделки — настоящие произведения искусства. В очередной раз мы нарядим главную экоелку страны потрясающими украшениями со всей России. Присоединяйтесь! Фантазируйте, превращайте мусор в новогоднее чудо. Пусть творчество в теплом семейном кругу принесет вам радость общения и осознание того, что ненужные вещи могут превратиться в памятные и дорогие сердцу. Эта акция учит заботиться об экологии, прививает бережное отношение к природе», — сказала Радионова.

Самые яркие украшения можно будет увидеть в Московском зоопарке — на главной экоелке страны. Для авторов игрушек вход на территорию зоопарка будет бесплатным. Оцениваться будут идея, внешний вид и сложность изделия. При желании игрушку можно подписать, указав имя, фамилию автора и его город. В письме можно рассказать о том, из каких материалов создан сувенир. Лучше всего использовать стандартные размеры. Также важно позаботиться о сохранности поделки во время ее путешествия в Москву.

Радионова подчеркнула, что творчество, тепло и забота, вложенные в создание этих игрушек, подарят по-настоящему доброе и предновогоднее настроение, а вторичное использование и переработка пластика уменьшат нагрузку на окружающую среду.

Международная премия «Экология — дело каждого» учреждена Росприроднадзором 31 марта 2021 года и присуждается за интересные идеи, инициативы и проекты, посвященные сохранению окружающей среды. За 5 сезонов в проекте приняли участие 95 государств, поступило свыше 320 тыс. заявок. Ежегодно участвуют все регионы России. Победители и призеры премии получают не только памятные подарки, но и преференции в лучшие 150 вузов страны. Так, в 2025 году РУДН предоставил возможность авторам лучших экопроектов побороться в конкурсе за 12 целевых мест и в будущем стать специалистами Росприроднадзора.

