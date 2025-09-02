Всероссийская акция «ИТ-диктант» пройдет 12–13 сентября

сегодня в 21:03

Организатором ИТ-диктанта является Департамент информатизации Тюменской области. С 2018 года мероприятие регулярно проводится во всех субъектах РФ.

ИТ-диктант пройдет с 12 по 13 сентября 2025 года на платформе ит-диктант.рф в Интернете.

ИТ-диктант включает в себя 3 уровня тестирований: для учащихся начальной школы (1-4 классы), стандартное тестирование и тестирование для продвинутых пользователей. Мероприятие позволит участникам оценить свой уровень знаний в области информационных технологий, а также степень владения базовыми и продвинутыми цифровыми компетенциями.

По результатам проведения ИТ-диктанта собирается статистическая информация в разрезе субъектов РФ, а также организаций и ведомств, участвующих в мероприятии.