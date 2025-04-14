Всемирно известный ученый-физик Юрий Оганесян отмечает день рождения

14 апреля отмечает 92-летие Оганесян Юрий Цолакович — всемирно известный советский и российский ученый, выдающийся специалист в области экспериментальной ядерной физики, в честь которого назван 118-й химический элемент таблицы Д. И. Менделеева — оганесон.

Оганесян родился 14 апреля 1933 г. в городе Ростов-на-Дону. Более 65 лет работает в Московской области в Объединенном институте ядерных исследований в городе Дубне (далее — ОИЯИ). Прошел путь ученого от старшего лаборанта до директора Лаборатории ядерных реакций.

Звания и достижения

Доктор физико-математических наук, профессор, заведующий кафедрой ядерной физики университета «Дубна». Академик Российской академии наук, председатель научного совета «Релятивистская ядерная физика и физика тяжелых ионов». Автор более 450 научных работ, 3 монографий и более 10 обзоров. Соавтор открытия тяжелых элементов таблицы Д. И. Менделеева: 104-го элемента — «Резерфордий», 105-го элемента — «Дубний», 106-го элемента — «Сиборгий», 107-го элемента — «Борий».

Под руководством Оганесяна ведутся работы по изучению механизма взаимодействия сложных ядер. Им было обнаружено и исследовано влияние ядерной структуры на коллективное движение ядер в процессах слияния и деления. Он является автором открытия нового класса ядерных реакций — холодного слияния массивных ядер. В

2015 году Международные союзы чистой и прикладной химии и физики (IUPAC, IUPAP) признали приоритет возглавляемой Оганесяном научной коллаборации в открытии элементов: «Флеровий» (114), «Московий» (115), «Ливерморий» (116) и «Теннессин» (117). С 2021 г. в ОИЯИ начались эксперименты на уникальном, не имеющем мировых аналогов, ускорительном комплексе — «Фабрике Сверхтяжелых Элементов».

Образование и работа

Юрий Оганесян окончил Московский инженерно-физический институт по специальности «Проектирование и эксплуатация физических приборов и установок» в 1956 г.

Начал трудовой путь старшим лаборантом лаборатории измерительных приборов в Институте ядерной энергии в городе Москве в том же году. С 11.1956 по 10.1960 гг. — инженер, затем — младший научный сотрудник Лаборатории ядерных проблем ОИЯИ. С 10.1960 по 01.1997 гг. — старший научный сотрудник, начальник отдела, директор Лаборатории ядерных реакций ОИЯИ.

С 01.1997 г. по настоящее время — научный руководитель Лаборатории ядерных реакций имени Г. Н. Флерова ОИЯИ.

Награды

Оганесян награжден орденом Трудового Красного Знамени, орденом «Знак Почета», орденом Дружбы народов, орденами «За заслуги перед Отечеством» II, III, IV степеней, орденом «Почета», иностранными наградами и знаками отличия. Лауреат Государственных премий СССР и Российской Федерации. Первый лауреат Международной премии ЮНЕСКО-России им. Д. И. Менделеева за достижения в области фундаментальных наук.

Постановлением Губернатора Московской области от 11.11.2021 № 410-ПГ присвоено почетное звание «Почетный гражданин Московской области».