Всех пленных из ЧВК «Вагнер» выкупили у туарегов в Мали

Всех пленных бойцов ЧВК «Вагнер», ранее попавших в засаду, выкупили у малийских туарегов, сообщает SHOT со ссылкой на источник, близкий к Минобороны РФ.

Ранее на колонну российских наемников и правительственных сил Мали напали повстанцы-туареги, которые пытаются добиться автономии на протяжении долгих лет. По данным SHOT, убиты около 20 бойцов из группы «Вагнера». Среди них — администратор Telegram-канала Grey Zone Никита Федянин.

В понедельник, 29 июля представители группы «Вагнер» официально подтвердили гибель своих бойцов в Мали. В столкновении также умер командир 13-го штурмового отряда Сергей Шевченко с позывным «Пруд».

В заявлении ЧВК говорится, что бойцы «Вагнера» с 22 по 27 июля 2024 года вели бои с исламскими сепаратистами-туарегами в окрестностях населенного пункта Тин-Зауатин. Песчаная буря позволила сепаратистам провести перегруппировку и нарастить свою численность до 1 тыс. человек.