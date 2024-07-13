Глава округа Пушкинский поздравил выпускников-стобалльников

В пятницу, 12 июля, в торжественной обстановке глава Городского округа Пушкинский Максим Красноцветов встретился с выпускниками образовательных учреждений округа, набравших 100 баллов по ЕГЭ, и вручил им благодарность, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Всего максимальный балл по ЕГЭ в Пушкинском в этом году смогли набрать 20 человек. Есть среди них и те, кто получил наивысший балл сразу по двум предметам.

«Мы по праву гордимся результатами ребят. Отдельно хочу поблагодарить педагогов и родителей, которые учили, помогали и верили в каждого. ЕГЭ, действительно, непростое испытание. Но они справились с ним блестяще. Впереди — новые амбициозные цели и профессиональные победы. Ребята рассказали о своих планах на жизнь. Не сомневаюсь, что у каждого из них все получится! Главное — внутренний баланс. Самая сложная борьба с собой. Научитесь работать с собой, научитесь ставить цели, побеждать себя, перешагивать через себя и в жизни всё пойдёт достаточно энергично и правильно», — сказал в напутственном слове Максим Красноцветов.

После торжественной части участники в неформальной обстановке, за чаепитием, обсуждают планы на будущее и делятся своими мыслями по поводу единого государственного экзамена. Для некоторых выпускников полученный результат стал настоящим сюрпризом.

«Как-то было неожиданно, потому что все твердили, что это абсолютно невозможно, это что-то невероятное. Я просто, значит, открываю свой бланк, смотрю — там сто баллов. Я просто думаю, что, может, перепутали что-то. Но на самом деле, нет. Всего можно достичь при желании», — делится Ксения Пасынкова, получившая 100 баллов по русскому языку.

Большинство из выпускников уже определились с будущей профессией. Кто-то решил связать свою жизнь с преподаванием, а кто-то — с психологией. Некоторые из ребят подчеркнули, что 100 баллов для них всего лишь цифра. Даже 98 или 99 баллов не помешали бы им в поступлении. Тем не менее, благодаря полученному результату именно они сейчас сидят за этим столом.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что в регионе работает большое количество сильных педагогических коллективов.

При этом, по словам главы региона, система образования Подмосковья постоянно развивается.