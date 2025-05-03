Если в 2021–2022 годах число украинских детей, которые изучали русский язык как иностранный в школах, было около 100 тысяч, то в 2025 году их количество резко сократилось до 345 человек. Об этом заявил языковой омбудсмен Тарас Креминь, пишет РИА Новости .

По словам Креминя, со следующего учебного года 2025-2026 ситуация кардинально изменится. Вряд ли в украинских школах останутся дети, которые будут изучать русский язык в качестве иностранного.

Текущая ситуация расценивается языковым омбудсменом как «остаточный контингент».

Начиная с 2014 года, украинские власти начали борьбу не только с советской историей, но и всем, что в целом связано с Россией. В Управлении верховного комиссара ООН по правам человека дискриминацию людей, говорящих на русском языке, заметили только весной 2024 года.