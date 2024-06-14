Всего 25% опрошенных блогеров волнует отсутствие рекламодателей

Опрос более 500 блогеров показал, что только 25% из них переживают из-за недостатка или отсутствия рекламодателей. Больше всего их волнует вопрос — как удержать аудиторию, сообщает пресс-служба платформы «Одноклассники».

За свою аудиторию переживают 42% авторов контента. 29% важна обратная связь, 20% — мнение близких о контенте и всего 17% переживают из-за хейта. При этом 46% блогеров признались, что имеют основную работу, а блог — это источник дополнительного заработка. 19% респондентов уволились с работы ради развития блога.

42% начали публиковать контент, когда увидели интерес к их образу жизни, 38% хотели самореализоваться с помощью блога, 33% нравится общаться и находить друзей в Сети, еще 33% стали блогерами, чтобы монетизировать свое увлечение.

11% блогеров заявили, что нейросети — это угроза. 31% уверены, что креатив человека нельзя заменить, 33% видят в нейросетях своих помощников и задействуют их в работе. 19% вовсе не используют новые возможности и не думают о них.