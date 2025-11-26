Всего 10 лет: всплыли страшные факты о том, как обращались с детьми в пыточном «рехабе»

Сотрудники правоохранительных органов освободили 24 несовершеннолетних из реабилитационного центра, где детей удерживали против воли и подвергали жестокому обращению, сообщает «Царьград» .

Полиция провела спецоперацию по освобождению 24 подростков из частного реабилитационного центра. По данным источника, детей насильно удерживали, морили голодом, избивали и унижали. Самой младшей жертве было всего 10 лет.

Родители платили крупные суммы за «лечение», не подозревая о происходящем. Директор центра Анна Хоботова приезжала лишь на короткие тренинги и игнорировала состояние детей. Администратор Владимир Балабриков, ранее судимый за наркотики, был задержан. Хоботова скрылась, ее местонахождение неизвестно.

Одна из жертв, 16-летний Роман, впал в кому из-за истощения и побоев. Его мать не могла связаться с сыном, а сотрудники центра отправляли ей постановочные фотографии. Вскрывшиеся факты жестокого обращения стали поводом для полицейской проверки после обращения врачей, заметивших многочисленные травмы у подростка.

Следствие выяснило, что сотрудники центра заставляли детей спать на холодной плитке, есть собачий корм и связывали их. Родителям предоставляли ложные отчеты о «прогрессе» детей.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.