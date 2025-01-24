Все желающие могут поучаствовать в конкурсе спортивных проектов «Ты в игре»

АНО «Национальные приоритеты» совместно с министерством спорта РФ пятый год проводит всероссийский конкурс спортивных проектов «Ты в игре». В спортивном мероприятии могут поучаствовать все желающие, сообщают организаторы мероприятия.

Конкурс проходит при поддержке зампредседателя правительства РФ Чернышенко Д. Н. и направлен на достижение цели, поставленной президентом РФ Путиным В.В., — привлечь к 2030 году к систематическим занятиям физкультурой и спортом 70% россиян.

В настоящее время в России действуют обновленные критерии оценки эффективности глав регионов. В соответствии с перечнем показателей для оценки эффективности деятельности высших должностных лиц субъектов РФ и деятельности исполнительных органов субъектов РФ, утвержденным указом президента РФ от 28 ноября 2024 года № 1014, один из показателей — удовлетворенность граждан условиями для занятий физической культурой и спортом.

Конкурс находит и поддерживает уникальные проекты, популяризирующие физическую культуру и спорт, а также вовлекающие россиян в активный и здоровый образ жизни. За четыре года проведения конкурса в нем приняло участие более 16 тыс. проектов со всей России.

Таким образом, реализация проектов конкурса способствует росту числа граждан, вовлеченных в регулярные занятия физической культурой и спортом, улучшению условий для занятий и, как следствие, достижению поставленной президентом РФ цели.

В связи с вышеизложенным АНО «Национальные приоритеты» просит оказать коммуникационную поддержку конкурсу и содействие в распространении материалов в региональных СМИ и иных каналах коммуникации; доведении информации о Конкурсе общественным, коммерческим организациям и гражданским активистам, занимающимся развитием массового спорта.

Этапы конкурса: