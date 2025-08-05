Все заблокировано: почему россиянам перестали доходить СМС от банков и сервисов

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СМС от банков и сервисов попали в блок после введения ограничения спам-рассылок

С 1 августа операторы связи массово блокируют автоматизированные СМС-сообщения, включая важные банковские уведомления и коды подтверждения. Это связано с вступлением в силу новых требований по ограничению спам-рассылок, сообщает «Коммерсант» .

Под ограничения попали даже сообщения двухфакторной аутентификации. В телеком-отрасли вынуждены блокировать любые автоматизированные рассылки, поскольку новый закон не делает исключений по их характеру.

Операторам сейчас приходится соблюдать формальные требования законодательства. В случае, если они не будут прибегать к тотальным ограничениям, то нарушат установленные нормы.

Для решения возникшей проблемы требуется четкое определение категорий сообщений, подлежащих блокировке. В Минцифры заявили, что контролируют ситуацию и поддерживают контакт с сотовыми операторами.