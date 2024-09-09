Все выпускники ответили правильно на вопросы про СВО в рамках ЕГЭ по истории

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Участники ЕГЭ-2024 по истории показали отличные знания о СВО и ВОВ

Все выпускники, сдававшие в 2024 году Единый государственный экзамен (ЕГЭ) по истории, верно ответили на вопросы, связанные со спецоперацией на Украине и вхождением ЛНР в состав России. Об этом свидетельствуют методические рекомендации Федерального института педагогических измерений (ФИПИ), говорится в пресс-релизе.

Как отметил заместитель председателя Федеральной комиссии разработчиков контрольно-измерительных материалов ЕГЭ по истории при ФИПИ Игорь Артасов, школьники продемонстрировали высокую готовность к вопросам об СВО благодаря соответствующей информации в учебниках.

Более того, выпускники успешно справились с заданиями, касающимися событий Великой Отечественной войны.

Средний тестовый балл участников ЕГЭ-2024 по истории составил 57, что сопоставимо с показателями прошлых лет. При этом свыше 14% экзаменуемых показали результаты от 81 до 100 баллов.