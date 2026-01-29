Все в снегу: в Нижнем Новгороде выпали рекордные 211% от месячной нормы осадков

В Нижнем Новгороде выпало 105 мм снега при норме в 50 мм

Нижний Новгород завалило снегом — там выпали рекордные 211% от месячной нормы осадков, сообщает ИА «Время Н» со ссылкой на пресс-службу мэрии.

При месячной норме, обычно не превышающей 50 мм, в городе уже выпало 105 мм.

Снегопад продолжается в Нижнем Новгороде уже третьи сутки. В ночное время проводились интенсивные работы по очистке улиц от снега, а также обработка дорожного покрытия. Ранним утром к работе приступила новая смена рабочих и спецтехники.

По данным метеорологов, в четверг ожидается ухудшение погодных условий — прогнозируется увеличение высоты снежного покрова еще на 26 см. При этом будет наблюдаться постепенное понижение температуры воздуха.

