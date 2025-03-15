Все в шоке: 20-летняя студентка с Урала вышла замуж за 40-летнего мужчину

В Краснотурьинске Свердловской области 20-летняя студентка вышла замуж за 40-летнего мужчину, чем повергла в шок своих близких и друзей. Мать девушки прекратила общение с парой, сообщает Е1.ru .

Ксения и Максим женаты уже 2 года и воспитывают маленького сына. Мужчина работает тренером по карате, зарабатывает 100 тыс. рублей в месяц и содержит семью. Супруги стали участниками второго сезона проекта «Статус: неравный брак» на телеканале «Ю». На шоу зрителей знакомят с жизнью и проблемами пары с большой разницей в возрасте.

Пара познакомилась в общежитии, где девушка проживала с мамой, а Максим работал охранником. Ксении было 17 лет, когда один из жильцов преследовал и приставал к ней. Максим заступился за девушку, оставив свой номер телефона. После этого началось общение, которое переросло во взаимную симпатию и романтические отношения.

«Он мне сказал, сколько ему на самом деле лет, что он не женат, что есть ребенок. Меня это нисколько не смутило. Разница в возрасте — это вообще не предел. Самое главное — это интересы, жизненные позиции и увлечения», — поделилась Ксения.

При этом мать девушки была решительно настроена против происходящего. Сначала Надежда хотела, чтобы молодые люди расстались, но поняв тщетность своих усилий, она настаивала на том, чтобы дочь, которая на момент начала отношений являлась студенткой второго курса техникума, завершила обучение.

По словам Ксении, после начала отношений с Максимом все были в шоке из-за разницы в возрасте. Начались слухи, сплетни и осуждения, в том числе от преподавателей учебного заведения. Отношения пары поддержала лишь мама Максима.

Надежда полностью прекратила общение с дочерью, когда узнала, что Ксения взяла академический отпуск, чтобы сидеть с ребенком. Однако в конце телешоу паре удалось восстановить отношения с матерью девушки, которая решила продолжить учебу в техникуме.