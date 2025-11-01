Все в черных балаклавах: «Русская община» устроила масштабный рейд в Люберцах

В Сети появилось видео, как активисты «Русской общины» обходят территории в Люберцах, исполняя хором песню «Когда мои друзья со мной», сообщает Telegram-канал «Мои Люберцы» .

На опубликованных кадрах видно, как группа людей численностью примерно 140 человек, одетых в темную одежду и балаклавы, идут строем и поют песню.

«Если с другом вышел в путь, если с другом вышел в путь, веселей дорога. Без друзей меня чуть-чуть, без друзей меня чуть-чуть, а с друзьями много», — дружно пели мужчины.

Пользователи Сети по-разному отреагировали на видео. В комментариях люди разделились на три лагеря: одни восхищаются мужчинами, вторые уверены, что при таком патрулировании город находится в безопасности, а третьи считают, что такое пение может напугать местных жителей, в частности детей и стариков.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.