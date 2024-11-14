Все ученики начальных классов получают горячее питание в подмосковных школах

На территории Подмосковья все начальные классы получают горячее питание. Среди учеников 5-11 классов горячее питание получают около 86%, сообщила руководитель управления Роспотребнадзора по Московской области Ольга Микаилова на 97-м заседании Московской областной думы.

«За период реализации поручения (президента РФ Владимира Путина — ред.) в Московской области отремонтировано и переоснащено более 200 пищеблоков общеобразовательных организаций. Обеспечен охват горячим питанием всех учеников начальных классов», — сказала Ольга Микаилова.

Она добавила, что также больше учеников с 5 по 11 классы стали получать горячее питание в школьных столовых. Их охват составляет около 86%.

В период 2023–2024 годов проведены проверки питания во всех общеобразовательных организациях.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что область активно инвестирует в образование.

«Мы инвестируем в образование и в лаборатории, и в образовательные кластеры, в интеграцию с университетами, потому что, когда школа интегрирована в университет, это еще более высокое качество образования для наших детей», — сказал Воробьев.