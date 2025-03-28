Все сотрудники USAID останутся без работы к 30 сентября

Согласно источникам в Конгрессе, на которые ссылается Reuters, к концу сентября 2025 года произойдет полное увольнение персонала Агентства США по международному развитию (USAID), пишет ТАСС .

Госсекретарь США Марко Рубио сообщил о предстоящей реструктуризации организации. В рамках этих изменений к началу июля некоторые функциональные обязанности USAID перейдут в ведение Государственного департамента, а направления деятельности, не соответствующие приоритетам американской администрации, будут прекращены. В следующем финансовом году, который завершится 30 сентября 2025 года, планируется закрытие всех зарубежных представительств агентства.

После проведения шестинедельного анализа американское правительство официально закрыло 83% программ USAID, сообщил Рубио 10 марта. По его утверждению, аннулированные 5,2 тысячи контрактов предусматривали расходование десятков миллиардов долларов, которые не служили интересам США и в некоторых случаях даже наносили ущерб стране.

Ранее, в начале февраля, президент США Дональд Трамп временно приостановил работу агентства, которое являлось крупным источником финансирования для международных организаций. Впоследствии представители американской администрации объявили о планах отменить 92% контрактов USAID и Госдепартамента на предоставление помощи зарубежным странам, что должно было позволить сберечь приблизительно 60 миллиардов долларов бюджетных средств.