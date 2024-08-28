Все школы в Лыткарине готовы к новому учебному году

Все образовательные учреждения города Лыткарино готовы к новому 2024−2025 учебному году. Об этом сообщает пресс-служа администрации округа.

Проведены косметические ремонты: замена кровли в гимназии № 4, ремонт потолка в спортивном зале гимназии № 7, капитальный ремонт актового зала корпуса № 2 гимназии № 7. Также были проведены текущие ремонты: косметические ремонты кабинетов, обновления полов, покрытия. В Доме детского творчество также была проведена замена кровли.

Большое внимание уделяется и безопасности. В этом году в двух образовательных учреждениях: МОУ СОШ № 2 корпус № 1 и № 2 и в доме детского творчества заменена система пожарной сигнализации.

«На сегодняшний день образовательные учреждения оснащены учебными пособиями на 100%. Проводилась закупка новых учебников в замену на старых. Также рассматривается вопрос о приобретении учебника по истории для девятых классов», — рассказала начальник управления образования города Лыткарино Екатерина Смирнова.

Также постоянно ведется работа с кадрами: в этом году 11 новых молодых специалистов. На территории Московской области предоставляется плата за аренду жилья. В том случае, если педагоги приехали из других субъектов РФ и не имеют на территории Московской области собственности жилья.

Также в Лыткарине разработаны социальные меры поддержки: выплачивают единовременную выплату тем педагогам, которые впервые пришли в школу нашего города. Также будут оплачивать проезд, если это необходимо: от работы до дома и обратно.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе до 15 августа проверят каждое учебное заведение, чтобы выяснить, все ли готово к новому учебному году. К 1 сентября в Подмосковье за парты сядут 1,084 млн ребят.

«К учебному году мы откроем 39 новых школ и 26 детских садов, а после капремонта заработают еще 40 школ», — написал Воробьев в Telegram-канале.