Все школы Сергиево-Посадского округа будут готовы к 1 сентября

1 сентября после капитального ремонта откроется школа № 8 в Сергиевом Посаде. В этом году сделали особый упор на состояние сельских учреждений образования. В Шеметовской школе завершают капитальный ремонт первого этажа. Львиная доля — 95% объема работ — уже выполнена. За средства муниципального бюджета было заменено 72 окна и остались завершающие штрихи: привести в порядок откосы окон, покрасить, снять транспортировочную плёнку и помыть окна, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«Было запланировано 4,5 миллиона бюджетных средств. Все средства освоены, поэтому работы выполнены практически в полном объеме. Мы очень благодарны за то, что до нас все-таки дошла эта программа, мы можем уже радоваться тому, что первый этаж у нас остеклен. В планах остеклить второй, третий и четвертый этаж, поэтому мы очень просим, чтобы нас услышали и просьбы были выполнены», — отметила Лариса Иванова, директор Шеметовской школы.

Представители специальной комиссии осмотрели окна, проверили работу закрывающих механизмов. Завершить ремонт планируется до 1 сентября. Следующей точкой стала средняя общеобразовательная школа № 22 в Сергиевом Посаде. В этом году здесь оборудовали современную спортивную площадку.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев призвал глав городских округов в своей работе уделить внимание капремонту школ.

«Напоминаю очень важный момент: <…> заказчиком по капитальному ремонту и строительству школ является глава муниципалитета», — пояснил Воробьев.