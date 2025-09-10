«Все прекрасно»: многоженец Сухов о семье после слухов об уголовном деле

Скандально известный многоженец Иван Сухов удивился в ответ на слухи об уголовном деле. Он заявил, что в его семье все прекрасно, сообщает 360.ru .

«Я удивлен этой информацией. У нас все хорошо, все прекрасно. Может быть, это фейк или правда, но мне еще никто не звонил», — сказал мужчина.

Ранее сообщалось о возбуждении уголовного дела против Сухова в связи с заявлением его дочери о домогательствах.

«В Александрове возбуждено уголовное дело по доводам, озвученным в эфире федерального телеканала, о совершении мужчиной преступления против половой неприкосновенности дочери», — заявили в пресс-службе Следственного комитета по Владимирской области.

В квартире площадью 70 квадратных метров Сухов проживает с тремя супругами и 14-ю отпрысками. Этот человек откровенно заявлял, что в его планах — обзавестись не менее чем полусотней детей, иначе, по его мнению, жизнь не будет прожита полноценно. В январе многодетный мужчина сообщил о рождении своего 30-го ребенка.