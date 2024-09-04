Первоклассники Домодедово получат памятный подарок от главы муниципалитета

В честь доброй традиции, а также в рамках объявленного Года семьи глава городского округа Евгения Хрусталева подарит всем школьникам Домодедово книгу «Моя родословная». Вместе с учителями дети будут работать над проектом, заполняя страницы подаренных книг историями своих семей.

Этот проект поможет ученикам узнать больше о своих предках, развить интерес к истории своей семьи и укрепить семейные узы. Ученики смогут поделиться своими исследованиями с одноклассниками и гордиться достижениями своих предков. Книга призвана сформировать у ребёнка устойчивый интерес к прошлому своей семьи, помочь связать события из жизни родственников с историей Российского государства, научить основам исследовательской деятельности.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщал, что для властей Подмосковья строительство новых школ и детских садов является приоритетным, так как число учеников в регионе постоянно растет.

Воробьев также говорил, что все образовательные учреждения в регионе должны быть готовы в срок. Это касается и строящихся зданий, и объектов, где идет капитальный ремонт.