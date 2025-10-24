Все краски осени в «Москоу Кантри Клаб»
Фото - © Пресс-служба ГлавУпДК при МИД России
Встретить праздник в атмосфере уюта и гостеприимства можно в «МоскоуКантри Клаб»(филиал ГлавУпДК при МИД России, Подмосковье, Нахабино) — команда загородного отеля подготовила насыщенную анимационную программу, которая не даст заскучать взрослым и детям.
Гости клуба могут остановиться в коттедже, гостиничном комплексе или таунхаусе. Для бронирования доступны различные категории номеров: студии, оформленные в классическом стиле стандартные номера и люксы.
Живописная территория клуба располагает к неспешным прогулкам по лесным опушкам и набережной. Любителей спорта порадуют площадки для мини-футбола, волейбола, теннисные корты, бильярд, тренажерный зал. Все необходимое оборудование можно взять напрокат.
Отдельного внимания заслуживают роскошный SPA-центр с множеством оздоровительных и расслабляющих программ, бассейн, финская сауна, соляная пещеру, турецкий хамам.
Кстати, малыши — любимые гости «Москоу Кантри Клаб»: дети до четырех лет отдыхают с родителями бесплатно.
Подробнее об услугах и бронировании — на сайте moscowcountryclub.ru или по телефону +7 (499) 248-99-99.