Все избирательные участки закрылись в Московской области

В 20:00 в воскресенье закрылись все 1608 избирательных участков на территории Подмосковья, голосование в регионе завершено.

Выборы в местные советы депутатов проходили три дня — с 6 по 8 сентября. По состоянию на 18 часов воскресенья явка избирателей в области составила 22,72%.

На избирательных участках проголосовали 16,96% избирателей, в рамках дистанционного электронного голосования — 87,24%.

Все три дня члены Избирательной комиссии Московской области и сотрудники аппарата совершали объезды избирательных участков на территории городских округов и оказывали методическую и правовую поддержку членам участковых комиссий. Существенных нарушений выявлено не было.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что каждому избирателю должно быть удобно.

«Я очень надеюсь, что все необходимые мероприятия по организации голосования <…> будут реализованы, обеспечены. Каждому избирателю должно быть удобно прийти проголосовать или сделать это дистанционно», — подчеркнул губернатор.