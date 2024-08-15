Все избирательные участки в Подмосковье будут оборудованы видеорегистраторами

Все избирательные участки на предстоящих муниципальных выборах в Подмосковье будут оборудованы видеорегистраторами, сообщает пресс-служба Мособлизбиркома.

Безопасность на выборах в Подмосковье в дни голосования 6, 7 и 8 сентября будет обеспечена сотрудниками полиции и Росгвардии, сотрудниками частных охранных предприятий (ЧОП), народными дружинниками и специальными техническими средствами.

1207 избирательных участков (порядка 75%) обеспечат стационарными рамками металлодетекторов, также на всех участках будут применяться ручные металлодетекторы и дежурить сотрудники полиции.

На случай нештатных ситуаций подготовлены 70 стационарных и передвижных резервных пунктов для голосования. Безопасность дорожного движения в дни голосования возле помещений УИК будут обеспечивать сотрудники Госавтоинспекции.

6–8 сентября в регионе пройдут выборы в советы депутатов Московской области. Всего в Подмосковье будет 28 кампаний, из них 25 — основные выборы, 3 — дополнительные выборы. Проголосовать можно будет в том числе дистанционно (с помощью ДЭГ).

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что дистанционное электронное голосование позволяет, не выходя из дома, обсудить с семьей и близкими свой выбор.

«Высокая явка в том числе обусловлена тем, что современные элементы голосования, в том числе электронного голосования, позволяют тебе, не выходя из дома, за ужином или за обедом со своей семьей, близкими обсудить и соответственно сделать свой выбор. <…> Очевидно, что это дает процент явки, это очень хорошо, выше легитимность», — сказал Воробьев.