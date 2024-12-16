Все филиалы колледжа «Энергия» отметили день прав человека и День Конституции РФ

На минувшей неделе в структурных подразделениях Реутова, Балашихи и Богородского округа колледжа «Энергия» прошел ряд мероприятий, посвященных правам и обязанностям человека, приуроченных к ежегодно отмечающемуся в нашей стране Всемирному дню прав человека, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

Вначале для первокурсников прошла серия увлекательных лекций, посвященная правам и обязанностям человека. На мероприятии обсудили, какие права гарантированы каждому человеку, а также какие обязанности они несут. Особое внимание уделили вопросам ответственности для молодежи в возрасте от 14 до 18 лет. Участники лекции смогли задать вопросы и получить полезные советы от экспертов. Старшекурсники во главе с амбассадорами «Профессионалитета» рассказали первокурсникам, что такое конституция, зачем она нужна и как она влияет на жизни людей.

Далее по плану мероприятий социальным педагогом центра подготовки сферы услуг города Балашиха Юлией Молчановой в форме эврестической беседы. В ходе мероприятия прошло обсуждение с обучающимися с групп 1 и 2 курсов о ценности прав и их сохранения в современном обществе. Студенты познакомились с нормативными документами защищающими семью и права ребенка. Учитывая психолого-возрастные особенности групп, педагог на втором этапе работы предложил обучающимся закрепить полученные знания при помощи загадок, ответов на вопросы и решения кроссвордов. На заключительном этапе занятия ребятам было предложено изобразить права ребенка в виде аппликации в форме ромашки.

Преподаватель общественных дисциплин Реутовского структурного подразделения центра оборонно-промышленной подготовки — Анна Лапкина провела викторину для студентов 1 курса. Обучающиеся на уроке узнали: историю развития права в РФ; нормативно-правовые документы, регламентирующие права человека и ребенка в РФ; возрастные особенности прав и обязанностей детей. Благодаря игровому подходу обучающиеся смогли усвоить информацию в области права.

«Помните, что каждый из нас может внести свой вклад в защиту прав человека. Давайте действовать сообща, чтобы сделать наш мир лучше! Правозащитные инициативы и образование о правах человека крайне важны для формирования сознательного и ответственного общества. Надеемся, что знания, полученные в ходе данных мероприятий, помогут молодым людям лучше понимать свои права и обязанности. Мероприятия такого формата помогают акцентировать внимание и запоминать важную информацию в кратчайшие сроки», — отметил директор колледжа Константин Подоляк.

В Подмосковье хорошие результаты в сфере образования благодаря открытости школ к нововведениям и диалогу с обществом, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Особенно я хочу отметить наши флагманские школы, но подчеркнуть не их привилегированность, а то, что они всегда открыты (к диалогу, к чему-то новому — ред.)», — сказал Воробьев.