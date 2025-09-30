Все детсады и школы Подмосковья соответствуют требованиям пожарной безопасности

В Подмосковье детские образовательные учреждения хорошо оснащены средствами пожарной безопасности и соответствуют всем установленным требованиям, сообщил главный государственный инспектор Московской области по пожарному надзору Александр Медведев.

«Если мы говорим про здания детских садов и школ, то я должен оценить их готовность в области обеспечения пожарной безопасности как достаточно хорошую. Не буду давать отличную оценку, потому что, как я уже говорил, всегда есть над чем поработать», — сказал журналистам Медведев на пресс-конференции.

Он добавил, что все учебные заведения Московской области оснащены системами пожарной сигнализации, первичными средствами пожаротушения и прочим. Кроме того, Медведев отметил, что областное министерство образования активно откликается на предписания МЧС.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона заявлял, что власти Подмосковья слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.

