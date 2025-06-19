Все дети участников СВО Подмосковья смогут получать бесплатную юрпомощь

На 114-м заседании Мособлдума приняла закон, согласно которому бесплатную юридическую помощь смогут получать все дети, которые живут и воспитываются в семьях участников специальной военной операции, независимо от кровного родства, передает корреспондент РИАМО.

На юрпомощь могут претендовать члены семью бойца СВО — супруги, дети, родители, а также усыновители и усыновленные, пасынки и падчерицы.

«Вопрос о необходимости учитывать интересы пасынков и падчериц участников СВО при оказании государственной поддержки также был поднят президентом Владимиром Путиным по итогам встречи с сотрудниками и подопечными государственного фонда „Защитники Отечества“ в марте этого года. Ведь, как и родные дети, пасынки и падчерицы получают в семье воспитание, материальную поддержку, заботу. Поэтому считаем справедливым предоставить им равное право на получение бесплатной юридической помощи», — сказал в ходе заседания председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

Он отметил, что за бесплатной юрпомощью в 2024 году в Подмосковье обратились 729 участников СВО, из них 32 — это дети.

Секретарь подмосковной «Единой России», спикер Мособлдумы добавил, что юридическую помощь участники СВО и их близкие также могут получить в приемных партии ЕР. Они есть в каждом городе нашего региона. Записаться на прием можно по телефону: 8 (495) 106-05-50.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что родственники и дети участников СВО в Подмосковье получают различные меры поддержки, в том числе и в индивидуальном порядке.

«Дети, родители, жены сталкиваются с разными сложностями. Мы стараемся помогать и в рамках фонда „Защитники Отечества“, и на каждой территории у нас есть семьи, которые мы сопровождаем», — сказал губернатор.