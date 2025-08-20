Все больше россиян предпочитают покупать букеты цветов удаленно

Как отмечают представители сервиса доставки цветов Фломаркет , тенденция связана не только с удобством, но и с изменением потребительских привычек: жители крупных городов все реже тратят время на походы по магазинам, предпочитая решать подобные задачи в несколько кликов.

Развитие онлайн-доставки цветов во многом стало результатом цифровизации торговли и привыкания покупателей к маркетплейсам и интернет-магазинам.

Кроме того, в последние годы выросла роль экспресс-доставки. Многие компании обещают привезти букет в течение часа после оформления заказа. Особенно востребованными такие сервисы оказались в Москве, Санкт-Петербурге и других крупных городах, где ритм жизни делает важным каждый час.

Покупатели все чаще воспринимают доставку цветов не только как разовое решение к празднику, но и как способ заботы и внимания в повседневной жизни. Компании внедряют подписки на еженедельные или ежемесячные букеты, что делает процесс регулярным и формирует устойчивый спрос.

Реклама. ООО «Капитал». ИНН 5405507359