сегодня в 13:14

ВС РФ взяли под контроль населенный пункт Ивановка в Харьковской области

Как уточнили в ведомстве, российские силы заняли на данном направлении более выгодные рубежи.

Кроме того, нанесено поражение формированиям 14-й и 66-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Невское Луганской Народной Республики и Новосадовое ДНР.

Также подразделения ВС РФ ударили по силам 125-й механизированной бригады ВСУ и 112-й бригады ТРО в районах населенных пунктов Константиновка и Гранов Харьковской области.

Ранее сообщалось о том, что армия России взяла Нетайлово, продвинулась возле Сладкого, Новомихайловки, Сокола, Очеретино, Новоалександровки, Часов Яра и Берестового.