Потери украинских военных за сутки на этом направлении составили 540 человек. Также российские военные уничтожили два танка, в том числе немецкий Leopard-2А1, две боевые бронемашины, 11 автомобилей, американскую 155-мм гаубицу М777 и 152-мм гаубицу Д-20.

Также подразделения группировки войск «Южная» улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение живой силе и технике в населенных пунктах ДНР.

За сутки российские военные смогли отразить три контратаки штурмовых групп 10-й горно-штурмовой, 41-й механизированной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Спорное и Раздоловка Донецкой Народной Республики.

Melara Mod 56 — горная 105-мм гаубица итальянского производства, построенная и разработанная в компании Oto Melara. Она использует стандартные боеприпасы НАТО. Гаубица спроектирована таким образом, что ее можно разложить на 12 частей, каждую из которых можно легко транспортировать.