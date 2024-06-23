сегодня в 13:45

ВС РФ утром ударили по месту подготовки летного и технического состава ВВС Украины

Утром ВС РФ нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности морского базирования по месту подготовки летного и технического состава Воздушных сил Украины, сообщает Минобороны РФ .

Подразделения ВС РФ также нанесли поражение живой силе и технике бригад ВСУ в различных районах населенных пунктов Харьковской области, Донецкой Народной республики и Луганской Народной Республики.

Отмечается, что цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены.

Также за сутки отражены шесть контратак штурмовых групп 12-го отдельного стрелкового батальона ВСУ, 107-й бригады теробороны, 142-й пехотной и 24-й, 47-й механизированных бригад.

Средствами ПВО сбито 75 украинских беспилотных летательных аппаратов и 33 реактивных снаряда РСЗО HIMARS производства США, «Vampire» чешского производства и «Ольха».