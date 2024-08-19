ВС РФ уничтожили украинский ЗРК С-300П, наносящий удары по Белгородской области

Российские войска уничтожили зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) С-300П, который находился на территории Харьковской области. Установка наносила удары по территории Белгородской области, сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ.

Экипаж бомбардировщика Су-34 ВКС России ударил по ЗРК С-300П в районе населенного пункта Вольное Харьковской области. Удар нанесли управляемой ракетой Х-35.

Российские бойцы убедились, что цель была поражена. На кадрах объективного контроля можно было наблюдать возгорание и детонацию ЗРК.

Ранее координатор пророссийского подполья Сергей Лебедев рассказал, что ВС РФ ударили по месту сбора иностранных наемников в пригороде Киева. Он добавил, что прилеты были также по складу ВСУ, где находятся боеприпасы и артиллерия.