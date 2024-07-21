сегодня в 16:36

ВС РФ освободили два села в ЛНР и Харьковской области

Российским военным удалось освободить населенные пункты Розовка ЛНР и Песчаное Нижнее Харьковской области, а также занять более выгодные рубежи и позиции, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Также ВС РФ ударили по формированиям ВСУ в районе населенных пунктов Синьковка, Петропавловка, Берестовое Харьковской области и Красный Лиман ДНР.

Всего украинская армия за сутки потеряла 520 бойцов, две боевые бронированные машины, 12 автомобилей. Кроме того, под удар попали три 155-мм гаубицы — М777, М198 производства США и «FH-70» производства Великобритании и прочее.

ВС РФ продолжают проведение спецоперации на Украине.