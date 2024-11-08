Около месяца осталось до вручения премии «Золотой пеликан — 2024» за милосердие и щедрость в Петербурге. Руководитель дирекции премии Алексей Матвеев рассказал о текущих этапах, сообщает газета «Петербургский дневник».

Прием заявок завершается 15 ноября, после чего с 16 ноября по 1 декабря жителям города предстоит голосовать за номинантов через «Петербургский дневник». Церемония вручения состоится 4 декабря.

Матвеев призвал горожан делиться историями о добрых поступках и людях, которые они замечают вокруг, и направлять их на сайт премии. Дирекция соберет материалы для представления попечительскому совету, который отберет самые интересные.

«К слову, в разные годы „Золотой пеликан“ выпускал толстую книгу с целью задокументировать все истории добрых дел, чтобы наши потомки видели, что даже в не самые простые времена в нашей стране находятся такие люди. Сейчас виртуальная книга добрых дел на сайте „Золотого пеликана“ хранит истории всех заявленных на премию петербуржцев», — добавил руководитель.

В этом году предусмотрено тринадцать номинаций, включая «Врачебное дело», «Творческие индустрии» и «Добровольчество». Одной из интересных историй стала инициатива сотрудников психоневрологического интерната в Красносельском районе, создавших креативный кластер для пациентов.

В рамках развития премии планируется не ограничиваться одной церемонией в году. Организаторы стремятся к постоянному продвижению идей доброты и взаимопомощи. Блогеры и известные личности готовы содействовать, освещая достижения номинантов на своих платформах, а также создаются подкасты и видеоролики с участием лауреатов.