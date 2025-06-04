«Вряд ли возможно»: депутат оценила вероятность дополнительного отпуска при выгорании

Спикер Госдумы РФ Светлана Бессараб заявила, что вероятность введения в России дополнительного отпуска для выгоревших сотрудников — очень мала, сообщает NEWS.ru .

«Думаю, вряд ли возможно, что появится дополнительный отпуск для работников, страдающих от профессионального выгорания. Дополнительный отпуск именно с сохранением зарплаты — это нагрузка на работодателей», — сказала депутат, комментируя инициативу директора Института исследования проблем современной политики Антона Орлова.

Однако, по ее словам, проблему эмоционального истощения все же решать надо, но другими способами. В тяжелых случаях выгорание способно перейти в депрессию: тогда работник получает право на больничный лист. Тогда можно взять стандартный оплачиваемый отпуск на 28 дней.

Выгорание связано с эмоциональным тупиком. Если состояние становится совсем тяжелым, работник имеет право взять больничный лист: первые 3 дня — за счет работодателя, а затем — за счет Фонда социального страхования.