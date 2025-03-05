Врип главы Серпухова провел оперативное совещание со всеми городскими службами

На еженедельном оперативном совещании обсудили главные темы недели:

Газоснабжение в многоквартирных домах

На данный момент без газа остаются 6 многоквартирных домов. На прошлой неделе газ подключили в одном из домов (10 квартир).

Сложная ситуация сохраняется по адресам: ул. Крюкова, д. 11 и ул. Дзержинского, д. 42. Поручено АО «Мособлгаз» разработать решение по устройству вентканалов на фасадах.

По обоим адресам управляющие компании направили заявки на увеличение мощности в АО «Мособлэнерго» для перехода на электроплиты.

«Взял ситуацию под личный контроль», — отметил Алексей Шимко.

Школьное питание

Организация питания в школах — приоритетная задача. Все школы у нас полностью обеспечены горячим питанием, система контроля качества продуктов налажена.

Все ученики 1-4 классов получают горячее питание: для тех, кто учится в первую смену, это завтраки, а для второй — полдники.

Бесплатное питание предоставляется детям начальных классов, многодетным семьям, детям участников СВО, ребятам с ограниченными возможностями здоровья, детям-инвалидам и тем, кто находится под опекой.

Используется десятидневное меню, утвержденное Роспотребнадзором.

С начала учебного года участниками проекта «Родительский контроль» стали 1 446 родителей. Запись производится через личный кабинет родителя на портале «Моя школа».

Продолжается модернизация оборудования пищеблоков и столовых. В прошлом году обновили пищеблоки образовательного комплекса «Эффективная школа» (https://vk.com/public201311534) в СОШ № 16 и СОШ № 11, Пролетарская СОШ в ДО «Радуга». Частичное обновление оборудования осуществлено в Оболенской СОШ. В этом году в работе пищеблоки школ № 1, 2, 6, 9, 17 в рамках программы капремонта. Контроль со стороны системы образования ведется ежедневно.

Празднование Международного женского дня

6 марта для прекрасной половины округа пройдет концерт в ДК «Россия» (0+). Начало в 18:30.

Основными площадками станут парки округа, где 8 марта пройдет общеобластное мероприятие «Время цвести»(0+). Начало с 12:00.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил членам правительства региона и главам горокругов внимательно относиться к поручениям жителей и их обращениям по разным вопросам.

«Прошу серьезно отнестись к уязвимым и чувствительным местам, которые беспокоят жителей. Я очень надеюсь, что у каждого есть все необходимые ресурсы для того, чтобы в этот период, по-своему сложный, мы прошли с весьма заметными переменами», — сказал глава региона.