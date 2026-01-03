ВРИП главы Реутова проконтролировал качество зимней уборки в городе

Фото - © Администрация Реутов г. о.

сегодня в 17:34

Третьего января временно исполняющий полномочия главы Реутова Алексей Ковязин провел первый в наступившем году рабочий обход территории. Об этом сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Основной целью инспекции стала оценка текущего состояния городских пространств и качества работы коммунальных служб по их содержанию в зимний период.

В ходе обхода особое внимание было уделено уборке снега, обработке пешеходных зон и проезжих частей противогололедными материалами. Маршрут проверки прошел по одним из самых оживленных участков города.

Алексей Ковязин осмотрел территорию вдоль Юбилейного проспекта, оценил состояние Центрального городского парка, а также проинспектировал ряд дворовых территорий и межквартальных проездов.

«Уборка территории проходит в платном режиме, но есть замечания, рекомендации, которые я дал курируемым подразделениям, заместителям и руководителям, управляющим организацией, территорию которых мы сегодня осматриваем», — отметил ВРИП главы города.

В фокусе внимания находились своевременность и качество уборки, отсутствие наледи на тротуарах и подходов к социальным объектам.

Подобные инспекционные выезды носят регулярный характер для обеспечения системного контроля и поддержания высокого уровня благоустройства в Реутове.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.