ВРИП главы Раменского округа пообещал поддержку волонтерам парка Усадьбы Быково

Временно исполняющий обязанности главы Раменского городского округа Эдуард Малышев посетил памятник федерального значения, усадьбу Воронцовых-Дашковых и пообещал поддержку администрации волонтерам, ухаживающим за парком. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Усадьба, которую обычно называют просто «Быково», расположена в территориальном управлении «Верейское». В последние годы состояние памятника вызывает определенные опасения, поэтому неравнодушные жители сформировали волонтерское движение «SaveBykovo».

Участники движения добровольно следят за состоянием парка, проводят там субботники и благотворительные мероприятия. В 2023 году «SaveBykovo» удостоилось диплома участника федеральной премии «Жить вместе — 2023» в номинации «Культура». Ранее движение получило премию губернатора Подмосковья «Мы рядом — 2020» и ряд других наград.

С 2017 года волонтерское объединение «SaveBykovo» занимается спасением и восстановлением территории усадебного комплекса. Из десятка энтузиастов движение выросло в аудиторию 250 участников субботников, команда организаторов — в устойчивую оргструктуру, некоммерческую организацию «Центр сохранения исторического и культурного наследия „Проект возрождения“.

Однако решить вопрос спасения и развития объекта, создания на его 27 гектарах устойчивой точки притяжения для туристов и организаторов мероприятий волонтеры не в силах. Для этого требуется серьезная поддержка как на муниципальном, так и на региональном уровне.

Фото - © Пресс-служба администрации Раменского городского округа Фото - © Пресс-служба администрации Раменского городского округа Фото - © Пресс-служба администрации Раменского городского округа

«Наша мечта и наша цель — остановить разрушение этого места, вдохнуть в него жизнь и создать на его базе культурно-туристический просветительский центр! Экскурсии, концерты, выставки, мастер классы… Мы верим, что это пространство должно жить и служить людям всех поколений!», — сказал Малышев.

На предпраздничном заседании «выездной администрации» 8 мая к новому руководителю округа, замещавшему на тот момент должность менее недели, обратилась одна из представительниц движения с просьбой оказать содействие работе волонтеров. И уже на выходных Эдуард Малышев приехал в усадьбу.

«Не откладывая, сегодня поехал посмотреть своими глазами. Выслушал волонтеров, их видение ситуации, предложения и идеи. Обязательно будем помогать техникой, рабочей силой. Договорились о взаимодействии. Что касается более глобального вопроса, связанного с земельно-правовыми отношениями, — начнем разбираться с деталями. Благодарю „SaveBykovo“ за экскурсию. Искренне хочется, чтобы парк Усадьбы наполнился жизнью», — отметил Эдуард Малышев.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев посетил стенд Московской области на выставке-форуме «Россия» на ВДНХ и отметил особенности региона.

«Подмосковье — это разнообразие, а также история и культура», — сказал он.