Врио начальника Отдела ГАИ Михаил Ланских посетил родительское собрание в Павловском Посаде

В Павловском Посаде, в рамках мероприятия «Внимание-дети!», сотрудники Госавтоинспекции проводят беседы не только с детьми, но и с их родителями. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

5 сентября в корпусе № 1 Гимназии состоялось общегородское родительское собрание, где присутствовали организации, заинтересованные в детской безопасности. Врио начальника Отдела Госавтоинспекции Михаил Ланских ознакомил родителей с состоянием аварийности на территории Павлово-Посадского городского округа. Он рассказал об основных нарушениях правил дорожного движения несовершеннолетними.

«Немаловажным фактором, позволяющим снизить детскую аварийность, служит профилактическая работа, которую необходимо проводить с самого юного возраста. Важно, чтобы дети не только знали правила дорожного движения, но и соблюдали их, осознавая, к чему может привести игнорирование правил безопасности. И в этом случае родители должны быть положительным примером для малышей», — отметил Михаил Валерьевич.

В завершении выступления Михаил Ланских также напомнили о световозвращающих элементах, правилах использования средств индивидуальной мобильности, призвали родителей не пренебрегать требованиями безопасности при перевозке в автотранспорте маленьких пассажиров.

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